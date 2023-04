Si stende per mangiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si stende per mangiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TOVAGLIA

Significato/Curiosita : Si stende per mangiare

Duro; le dosi vengono dimezzate nel caso della pasta ripiena. quando si stende la pasta molto sottile col mattarello su una superficie è possibile incorrere... tovaglia lunga per apparecchiatura elegante la tovaglia è un pezzo di tessuto orlato usato per ricoprire un tavolo. di forma uguale a quella del piano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 aprile 2023

