Lo Stato con Lima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato con Lima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PERÙ

Significato/Curiosita : Lo stato con lima

Salvatore achille ettore lima, detto salvo (palermo, 23 gennaio 1928 – palermo, 12 marzo 1992), è stato un politico italiano, già sindaco di palermo e... Disambiguazione – "peru" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi peru (disambigua). coordinate: 9°24's 76°00'w / 9.4°s 76°w-9.4; -76 il perù, ufficialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 aprile 2023

