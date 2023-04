Ha per capitale Ulan Bator - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Ulan Bator. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MONGOLIA

Significato/Curiosita : Ha per capitale ulan bator

Vedi ulan bator (gruppo musicale). ulan bator (pronuncia italiana ulàn bàtor; in mongolo , traslitterato ulaanbaatar) è la capitale e principale... Geografica, vedi grande mongolia. coordinate: 46°n 105°e / 46°n 105°e46; 105 la mongolia (in mongolo , , mongol uls) è uno stato dell'asia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Ha per capitale Ulan Bator : capitale; ulan; bator; La capitale delle Filippine; La capitale della Siria; Native della nostra capitale ; La capitale araba che ospita la fortezza Masmak; La sua capitale è Mascate; Ha infermieri e ambulan ze; L ottimo vino bianco ora denominato Friulan o; L ottimo vino bianco ora denominato Friulan o; Ottimo vino bianco friulan o; Un centro friulan o alla sinistra del Tagliamento; Allontanare un disturbator e da un social network; Un asiatico di Ulan bator ; Precede bator nel nome della capitale mongola; Allontanare un disturbator e da un forum Internet; Allontanare un disturbator e da un forum di Internet;

Cerca altre Definizioni