Un operazione di chirurgia agricola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un operazione di chirurgia agricola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INNESTO

Significato/Curiosita : Un operazione di chirurgia agricola

Notizia di un imminente sbarco in inghilterra dei tedeschi (operazione leone marino), italo balbo, governatore della libia, ricevette l'ordine di avanzare... Disambiguazione – se stai cercando l'innesto per obiettivi su foto/videocamere, vedi innesto per obiettivi. l'innesto è una pratica agronomica per la moltiplicazione...