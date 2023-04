Lancia i libri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lancia i libri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EDITORE

Significato/Curiosita : Lancia i libri

Rifugio di trambileno in provincia di trento, vedi rifugio vincenzo lancia. vincenzo lancia, detto censin (fobello, 24 agosto 1881 – torino, 15 febbraio 1937)... Comunicazione di massa. il soggetto che esercita tale attività è detto editore. l'editoria è il processo di trasformazione delle idee di un determinato autore... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 aprile 2023

