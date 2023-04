Guidare un gruppo di uomini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guidare un gruppo di uomini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CAPITANARE

Significato/Curiosita : Guidare un gruppo di uomini

Simili agli elfi, ma di minor splendore e resistenza. molte differenze dividevano elfi e uomini: in particolar modo gli uomini risentivano dello scorrere... Under 8 e ha progredito attraverso i gruppi di età dell'academy prima di capitanare gli under 18 durante la stagione 2019-20. il 30 settembre 2020, palmer...