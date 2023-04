Essere trafelato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Essere trafelato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANSARE

Significato/Curiosita : Essere trafelato

Dal terrore e corre ad avvisare franklin: quando il professore giunge trafelato non vi è più nulla da fare, il ragazzo è già in agonia: presolo in braccio... Aziz ismail ansari (columbia, 23 febbraio 1983) è un attore, sceneggiatore e comico statunitense di origini indiane, noto principalmente per il ruolo di...