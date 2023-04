Era quintile per gli antichi Romani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era quintile per gli antichi Romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LUGLIO

Significato/Curiosita : Era quintile per gli antichi romani

È noto, i romani costruivano le loro tombe. la villa dei quintili sorse in un luogo storicamente prestigioso, all'altezza delle due antiche tombe a tumulo... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi luglio (disambigua). luglio è il settimo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano e... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Era quintile per gli antichi Romani : quintile; antichi; romani; Dei tempi antichi ssimi; Spada corta e larga degli antichi Romani; I tempi contrapposti agli antichi ; In testa agli antichi Romani; I più famosi navigatori dell antichi tà: abitavano l attuale Libano; Cinquantuno romani ; Deità domestiche dei romani ; Spada corta e larga degli antichi romani ; Centocinquanta romani ; In testa agli antichi romani ;

