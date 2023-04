È dolce o traverso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È dolce o traverso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FLAUTO

Significato/Curiosita : E dolce o traverso

Flauto dolce era chiamato semplicemente flauto, mentre il flauto traverso si chiamava esplicitamente (flauto) traverso, (flauto) traversiere o traversa; nel... Ottavino, flauto soprano, flauto traverso, flauto d'amore, flauto contralto, flauto basso, flauto contrabbasso, flauto subcontrabbasso, flauto iperbasso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 aprile 2023

