Lo si cerca per sbrogliare la matassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si cerca per sbrogliare la matassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BANDOLO

Significato/Curiosita : Lo si cerca per sbrogliare la matassa

Cercare di sbrogliare la matassa, a casa sua arriva theresa e, parlando con lei, l'ex malavitoso si rende conto che in realtà è theresa la donna amata... Fulvia bandoli (bagnacavallo, 12 novembre 1952) è una politica italiana. laureata in filosofia all’universita’ di firenze, è stata una dirigente del pci... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Lo si cerca per sbrogliare la matassa : cerca; sbrogliare; matassa; Un pesce dalle uova molto ricerca te; cerca ogni occasione per poter guadagnare; Jeff ricerca to artista contemporaneo; Un sito per chi cerca alberghi; cerca no il pelo nell uovo; sbrogliare un filo e formare un gomitolo; Arnese che viene utilizzato per sbrogliare le matasse; Faccenda complicata da sbrogliare ; Ne ha due ogni matassa ; Sono formati da lana svolta dalla matassa ; La fine della matassa ; L estremo della matassa ; Aggancia e guida il filo della matassa ;

