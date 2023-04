Auguri, in bocca al - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Auguri, in bocca al. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LUPO

Significato/Curiosita : Auguri in bocca al

Cercando l'omonimo programma televisivo italiano, vedi in bocca al lupo!. in bocca al lupo è un augurio di buona fortuna che si rivolge a chi sta per sottoporsi... Disambiguazione – "lupo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lupo (disambigua). il lupo grigio (canis lupus linnaeus, 1758), detto anche lupo comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 aprile 2023

