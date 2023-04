Assaggio di brodo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assaggio di brodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CUCCHIAIATA

Significato/Curiosita : Assaggio di brodo

Amazzonica di origine autoctona. è molto popolare in diverse località nel nord del brasile. preparato con un brodo giallastro, chiamato tucupi, questo brodo viene... I bliny caldi vengono arrotolati dopo che vi si è adagiata sopra una cucchiaiata di smetana con salmone o caviale; possono essere mangiati anche con la... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Assaggio di brodo : assaggio; brodo; Passaggio a piedi di un fiume; Un passaggio da un colore a un altro; La lascia la lumaca al suo passaggio ; Un assaggio di crema; Può avere l idromassaggio ; Le tagliatelle in brodo della cucina asiatica; I cubetti di pane dorati da intingere nel brodo ; Spaghetti asiatici in brodo ; Tagliatelle in brodo della cucina orientale; Si usa in cucina per servire il brodo ;

Cerca altre Definizioni