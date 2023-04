Approssimarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Approssimarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : AVVICINARSI

Significato/Curiosita : Approssimarsi

Per raccogliere soldi in tutta la città e tenersene una parte. con l'approssimarsi delle truppe sovietiche varsavia insorge e wladyslaw, scampato miracolosamente... Conoscenza e alla ricerca della verità: per i greci avvicinarsi alla verità significava avvicinarsi alla divinità, pertanto attribuivano un carattere quasi...