Si alternano con le partenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si alternano con le partenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARRIVI

Significato/Curiosita : Si alternano con le partenze

Round-robin indica, in più contesti, un'attività in cui i partecipanti si alternano, in modo regolare, nel suo svolgimento. l'espressione deriva dal termine... arrivi tu – singolo del 2005 di gianluca grignani arrivi tu – singolo del 2010 di alessandra amoroso...