Warhol seguì la pop - Cruciverba

Autorità di regolazione dei trasporti (ART) – autorità amministrativa indipendente italiana di regolazione e garanzia, con sede a Torino

art – Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua artificiale

Art., in diritto, abbreviazione di articolo

Art – Run-time system per sistemi operativi Android

Art – album di Art Farmer del 1961

Art – commedia teatrale scritta alla fine degli anni ottanta da Yasmina Reza

Art – comunità non incorporata statunitense della contea di Mason in Texas

Air Reserve Technician o Army Reserve Technician – nucleo di capi, manager, operatori, pianificatori e addestratori dell'aeronautica statunitense in uniforme a tempo pieno in quella che è nota come Air Reserve Component (ARC) dell'Aeronautica degli Stati Uniti

Arnaud Art – astista belga

