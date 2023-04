Le vocali in banca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali in banca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AA

Significato/Curiosita : Le vocali in banca La banconota (detta anche biglietto di banca, cartamoneta o moneta cartacea) è uno strumento di pagamento rappresentato da un biglietto cartaceo stampato, privo di valore intrinseco diretto. Botanica Aa – genere della famiglia delle Orchidacee Codici AA – codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) della berlina

– codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) della berlina aa – codice ISO 639-2 alpha-2 per la lingua afar

– codice ISO 639-2 alpha-2 per la lingua afar AA – codice United States Department of Defense per missile aria-aria del blocco sovietico

– codice United States Department of Defense per missile aria-aria del blocco sovietico AA – codice vettore IATA di American Airlines Geologia Aa – tipo di colata lavica basaltica emessa in particolare nei territori delle Hawaii Geografia Aa è una contrazione della parola celtica o forse germanica per “acqua”, col significato di “acqua corrente”, può riferirsi a: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

