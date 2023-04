Viveva in un casello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viveva in un casello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CANTONIERE

Significato/Curiosita : Viveva in un casello Gargnano (Gargnà in dialetto gardesano) è un comune italiano di 2 679 abitanti della provincia di Brescia in Lombardia. È situato a 50 km a Nord di Brescia, sul Lago di Garda, e la sua intera area comunale è compresa all'interno del Parco regionale dell'Alto Garda Bresciano. Le case cantoniere sono immobili di proprietà demaniale e gestiti dall'ANAS, caratterizzati dal tipico colore rosso pompeiano dell'intonaco. Prendono il nome dai "cantonieri", gli operai addetti alla manutenzione delle strade, che per esigenze di servizio, avevano necessità di alloggiare nei pressi del luogo di lavoro, lungo le strade statali italiane. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Viveva in un casello : viveva; casello; Rettile preistorico che viveva nell acqua; L eremita che viveva su una colonna; viveva in una botte; Sopravviveva all esecuzione; Antico nobile turco che viveva con comodità; Si paga al casello autostradale; La gabella... al casello ; Un lavandino può esserlo al pari di un casello ; Si paga al casello ; Si alza al casello ;

Cerca altre Definizioni