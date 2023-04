Fa versi sempre diversi - Cruciverba

Nella metrica italiana, l'endecasillabo (dal greco antico deasaß, hendecasýllabos, «(verso) di undici sillabe») è il verso in cui l'ultimo accento, tonico e ritmico, cade obbligatoriamente sulla decima sillaba. È il metro principale e più utilizzato della poesia italiana: si trova in tutte le strofe e le strutture metriche più importanti, come la terza rima, o terzina dantesca, l'ottava, la ballata, la canzone, il sonetto. È sempre ...

Un poeta è uno scrittore di poesie, ossia di testi che seguano la versificazione e si contrappongano, perlomeno idealmente, ai testi in prosa. Il sostantivo deriva dal verbo greco p (traslitterato poiéo), il cui significato letterale è "fare", ma dopo Omero anche "comporre, poetare" e "celebrare".