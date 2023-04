Un venerdì di forti sconti per gli acquisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un venerdì di forti sconti per gli acquisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : BLACK FRIDAY

Significato/Curiosita : Un venerdi di forti sconti per gli acquisti L'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, trentacinquesimo presidente degli Stati Uniti d'America, venne commesso venerdì 22 novembre 1963 a Dallas, Texas, alle 12:30 ora locale (18:30 UTC). Black Friday (dall'inglese, Venerdì nero) è il nome informale utilizzato negli Stati Uniti d'America per indicare il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento (Thanksgiving day), che si celebra il quarto giovedì di novembre. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Un venerdì di forti sconti per gli acquisti : venerdì; forti; sconti; acquisti; La pietanza del venerdì ; Un attrice nel cast di Quel pazzo venerdi; Le gemelle di venerdì ; Il Daniel padre di venerdì ; Succede al venerdi; Fanno di forno un forti no; forti fica corpo e mente; Cambiano i forti in furbi; Il presidio a difesa del forti no; Contrafforti montuosi; Il prezzo di chi paga senza sconti ; Film di Luchino Visconti ; Il Visconti di Ludwig; In modo disconti nuo; Erano con Rocco in un film di Luchino Visconti ; L andare a fare acquisti ; Facilita gli acquisti ; acquisti in centro; Il pallino degli acquisti ; Colui che assiste negli acquisti altrui;

