Li valuta il medico - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SINTOMI

il medico di famiglia, come veniva in passato indicato, ora, formalmente, medico di medicina generale (mmg) o, più specificamente, medico di assistenza... Presenta sintomi, paucisintomatico se presenta un minor numero di sintomi rispetto a una presentazione tipica o asintomatico se non presenta sintomi. alcune...