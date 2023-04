Si usano per bendare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano per bendare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FASCE

Significato/Curiosita : Si usano per bendare Sebbene storicamente il cristianesimo sia nato in ambito ebraico e Gesù il nazareno fosse ebreo, nessuna confessione dell'ebraismo riconosce in lui il Messia né tantomeno le caratteristiche divine che i cristiani invece gli attribuiscono. Geografia Cima delle Fasce – vetta del gruppo delle Levanne, in Piemonte

– vetta del gruppo delle Levanne, in Piemonte Monte Fasce – montagna dell'Appennino Ligure Persone Giovanni Fasce – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

– allenatore di calcio ed ex calciatore italiano Giuseppe Fasce – docente e politico italiano

– docente e politico italiano Maria Teresa Fasce – religiosa italiana Pagine correlate Fascia Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

