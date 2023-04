L Universo intero - Cruciverba

L'universo è comunemente definito come il complesso che racchiude tutto lo spazio e ciò che contiene, cioè la materia e l'energia, i pianeti, le stelle, le galassie e il contenuto dello spazio intergalattico.

Con il termine cosmo in filosofia s'intende un sistema ordinato o armonico. L'origine della parola è il greco sµ (kósmos) che significa "ordine", in particolare quello assunto dall'esercito schierato per la battaglia, ed è il concetto opposto a caos (la parola cosmetico deriva dalla stessa radice). Il concetto di "ordine" traslato non agli eserciti schierati ma agli astri e all'armonia della volta celeste viene attiribuito per la prima volta ai pitagorici della Scuola Italica di Crotone. Nel linguaggio scientifico cosmo è considerato sinonimo di universo, in particolare in relazione al continuum spazio-temporale dentro l'ipotetico multiverso. In russo, la parola (kosmos) significa semplicemente "spazio".