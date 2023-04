Una strada che costeggia - Cruciverba

La Jadranska Magistrala (in italiano: Strada Maestra Adriatica) è una strada che costeggia buona parte della costa orientale del mar Adriatico, appartenente alla strada europea E65. La strada si estende per la maggior parte in Croazia (dove è classificata D8) e passa per pochi chilometri anche attraverso Bosnia ed Erzegovina e Montenegro. Si tratta di una strada a due corsie per quasi tutta la sua lunghezza, con l'eccezione di una breve superstrada tra Castelli e ...

Litoranea è un singolo della cantante italiana Elisa in collaborazione con l'attrice e cantante Matilda De Angelis, pubblicato il 6 maggio 2022 come terzo estratto dall'undicesimo album in studio Ritorno al futuro/Back to the Future.