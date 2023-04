Lo è una stanza spaziosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una stanza spaziosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMPIA

Significato/Curiosita : Lo e una stanza spaziosa

Necessità (room of requirement), nota anche come stanza va-e-vieni tra gli elfi domestici, è una stanza magica che può essere scoperta solo da chi ha veramente... Illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. l'acronimo ampia viene utilizzato dai soccorritori, durante gli interventi di emergenza sanitaria...