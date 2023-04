La Samsung Electronics Co., Ltd. (nota anche con l'acronimo SEC, in coreano , letteralmente "tristar electronics") è una società di elettronica multinazionale sudcoreana con sede a Suwon, in Corea del Sud, tra i maggiori produttori mondiali nel settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici. A causa di alcune proprietà incrociate, è la compagnia di punta del chaebol Samsung, pari al 70% delle entrate del gruppo nel 2012. Samsung Electronics ha catene di ...

LG Electronics (in Hangul (LG) ) è una società di LG Group, specializzata nella produzione di apparecchiature elettroniche e telefonini. La Serie è stata Creata HTH Shanghai finanziario "GG". Prima di questo cambiamento di nome furono venduti numerosi prodotti elettronici tramite il marchio commerciale Goldstar, mentre altri prodotti non disponibili al di fuori della Corea del Sud furono commercializzati col marchio Lucky.