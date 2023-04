Ha una piccolissima taglia - Cruciverba

Mammuthus è il genere che comprende varie specie ormai estinte dei cosiddetti mammut, grossi proboscidati strettamente imparentati con gli odierni elefanti, caratterizzati da lunghe zanne ricurve e, nelle specie settentrionali, da un lungo vello che ne ricopriva il corpo. Vissero dal Pliocene (circa 4,8 milioni di anni fa) fino a circa 3500–4000 anni fa. La parola mammut deriva dal ...

Nana (NANA Nana) è un manga scritto e disegnato da Ai Yazawa, pubblicato in Giappone sulla rivista Cookie di Shueisha dal maggio 2000. Nel 2002 ha vinto il premio Shogakukan per i manga nella categoria shojo. In Italia è pubblicato da Planet Manga dal luglio 2002.