Una misura per contrastare la violenza negli stadi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una misura per contrastare la violenza negli stadi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DASPO

Significato/Curiosita : Una misura per contrastare la violenza negli stadi

Dell'heysel. la normativa introdotta in italia per contrastare la violenza in occasione di manifestazioni sportive nasce in particolare per le partite di... Il daspo (da d.a.spo., acronimo di divieto di accedere alle manifestazioni sportive) è una misura prevista dalla legge italiana nata al fine di impedire... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

