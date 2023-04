Dà una lana morbidissima - Cruciverba

Sono dette civiltà precolombiane le civiltà del continente americano che sorsero prima che Cristoforo Colombo arrivasse in America nel 1492. Queste civiltà avevano delle caratteristiche in comune: erano stanziali, organizzate in città, praticavano l'agricoltura ed avevano un'organizzazione sociale gerarchica. Molte di queste civiltà erano ormai decadute al momento dell'arrivo degli europei e sono conosciute solo attraverso i resti archeologici. Altre, invece, erano ancora vitali e ...

La vigogna (Vicugna vicugna) è un camelide artiodattilo sudamericano che vive sulle Ande. Il vello della vigogna veniva utilizzato dagli antichi Inca per tessere le vesti del re e ai sudditi era proibito indossare indumenti tessuti con questa fibra. Con la conquista spagnola e fino a tempi recenti la vigogna fu cacciata indiscriminatamente e portata quasi all’estinzione. Dalla fine del Novecento è tornata a essere specie protetta.