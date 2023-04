Una gita rimasta a metà - Cruciverba

Una fantastica gita, distribuito anche col titolo Una bella gita (A Grand Day Out) è un film del 1989 scritto e diretto da Nick Park. È il primo cortometraggio in claymation con protagonista il duo Wallace & Gromit. Il corto, che vide Park occuparsi anche dell'animazione e della scenografia, fu prodotto alla National Film and Television School di Beaconsfield e alla Aardman Animations di Bristol.

Yu-Gi-Oh! ( YuGiO) è un media franchise giapponese, composto da diversi manga e svariate serie anime. La prima di queste opere è per l'appunto Yu-Gi-Oh! (1996-2004), manga di Kazuki Takahashi, che ha dato inizio al media franchise e il merchandising correlato, che va dal gioco di carte collezionabili ai videogiochi e ai giocattoli.