Una fettuccia di pasta - Cruciverba

La pasta (in ambito tecnico definita come pasta alimentare) è un alimento a base di farina di diversa estrazione, tipico delle varie cucine regionali d'Italia, divisa in piccole forme regolari destinate alla cottura in acqua bollente e sale o con calore umido e salato.

Kevin Lasagna (San Benedetto Po, 10 agosto 1992) è un calciatore italiano, attaccante del Verona.