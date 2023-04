Una festa nazionale USA - Cruciverba

Una festa nazionale è una festa sancita da una nazione per commemorare una ricorrenza significativa per lo Stato. Le feste nazionali più importanti si festeggiano solitamente nell'anniversario dell'indipendenza del Paese, nella data della firma della Costituzione o più raramente, nella ricorrenza di qualche altro evento significativo nella storia della Nazione. In alcuni casi la festa nazionale coincide con il giorno dedicato al patrono dello Stato. Nella maggioranza dei Paesi ...

Il Memorial Day è il giorno nel quale negli Stati Uniti d'America si commemorano i soldati americani caduti di tutte le guerre, rendendo loro omaggio. Cade normalmente nell'ultimo lunedì di maggio, ogni anno.