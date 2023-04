Una cartella per le mail - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una cartella per le mail. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : POSTA IN ARRIVO

Significato/Curiosita : Una cartella per le mail La posta elettronica, detta anche e-mail o email (abbreviazione dell'inglese electronic mail), è un servizio Internet grazie al quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi con un computer o altro dispositivo elettronico (come palmare, smartphone, tablet) connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un fornitore del servizio. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Una cartella per le mail : cartella; mail; La cartella della pratica; Ha sostituito la cartella ; Una cartella per carte legali; Lo è una cartella compressa sul PC; La cartella dello studente; E-mail che si cestinano senza leggerle; Un filtro contro le email indesiderate; Le e-mail certificate; Le mail infestanti; Le e-mail più moleste;

