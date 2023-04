Terreno in cui si raccolgono preziosi tuberi - Cruciverba

Fortnite: Battle Royale è una modalità gratuita presente nel videogioco Fortnite, sviluppato da People Can Fly e pubblicato da Epic Games nel 2017 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows e Android. Il gioco è stato pubblicato anche per le piattaforme PlayStation 5 e Xbox Series X/S. (Pegi 12)

Un tartufo è il corpo fruttifero di un fungo Ascomycota sotterraneo. La maggior parte dei tartufi appartiene al genere Tuber, ma esistono anche altri generi di funghi appartenenti a questa categoria fra cui Geopora, Peziza, Choiromyces, Leucangium e oltre un centinaio di altri. I tartufi appartengono alla classe Pezizomycetes e, tolte alcune eccezioni, all'ordine Pezizales. I tartufi sono funghi micorrizici, e crescono pertanto vicini alle radici degli alberi. La dispersione delle spore dei tartufi avviene grazie ai micofagi, animali che si nutrono di funghi. Sotto la denominazione di tartufo vengono ricomprese comunemente anche le terfezie, genere della famiglia Terfeziaceae, detti anche tartufi del deserto. Sono endemici di aree desertiche e semi-desertiche dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dove sono molto apprezzati.