Un termine spregiativo per certi film patetici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un termine spregiativo per certi film patetici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : STRAPPALACRIME

Significato/Curiosita : Un termine spregiativo per certi film patetici Il melodramma strappalacrime è stato un genere cinematografico popolare in voga in Italia tra la metà degli anni quaranta e la metà degli anni cinquanta del Novecento. La critica cinematografica lo definì in seguito neorealismo d'appendice. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

