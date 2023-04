Tentare con rischio - Cruciverba

La quarta edizione del talent show Il cantante mascherato è andata in onda in diretta di sabato dal 18 marzo al 22 aprile 2023 per sei puntate in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci, presso l'Auditorium Rai del Foro Italico di Roma.

Memento audere semper è una locuzione in lingua latina coniata dallo scrittore e poeta italiano Gabriele D'Annunzio.