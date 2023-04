Tagliandi per acquisti a prezzi ridotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tagliandi per acquisti a prezzi ridotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : BUONI SCONTO

Significato/Curiosita : Tagliandi per acquisti a prezzi ridotti Lo stadio Giuseppe Meazza, noto anche come stadio San Siro, è un impianto sportivo multifunzione italiano di Milano. Sorge nel quartiere di San Siro, cui deve il nome con il quale fu noto fino al 1980, allorquando fu intitolato alla memoria di Giuseppe Meazza (1910-1979), calciatore milanese che fu campione mondiale nel 1934 e nel 1938. Un buono acquisto, anche detto buono sconto, coupon o voucher, è un biglietto o un biglietto elettronico o un documento (materiale o digitale) equivalente che dà diritto ad uno sconto su un determinato acquisto. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

