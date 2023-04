Svantaggio in partenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Svantaggio in partenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : HANDICAP

Significato/Curiosita : Svantaggio in partenza La disabilità è la condizione di chi, in seguito a una o più menomazioni strutturali o funzionali, ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente sociale rispetto a ciò che è considerata la norma, pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Svantaggio in partenza : svantaggio; partenza; Uno svantaggio rispetto agli altri; svantaggio ; svantaggio nell ippica; Recupero di atleta in svantaggio ; La partenza dei fantini; Il periodo della ripartenza ; Fervono prima della partenza o della festa; Dà la partenza ; Segnale di partenza ;

Cerca altre Definizioni