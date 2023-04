Superficie misurata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Superficie misurata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AREA

Significato/Curiosita : Superficie misurata

misurata (afi: /mizu'rata/; in arabo: , misrata) è una città della libia sul golfo della sirte. è il capoluogo del distretto di misurata, nella... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi area (disambigua). l'area è la misura dell'estensione di una regione bidimensionale di uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

