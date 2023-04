I suoni come ci e gi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I suoni come ci e gi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PALATALI

Significato/Curiosita : I suoni come ci e gi La G o g (nome "gi" Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'i/) è la settima lettera dell'alfabeto latino e dell'alfabeto italiano. Tale lettera, nella forma minuscola dei caratteri a stampa, può avere due forme nettamente diverse: una più semplice, con la coda aperta, e una più elegante, con la coda sinuosa e chiusa su se stessa (rispettivamente il secondo e il quarto dei caratteri a stampa nell'immagine seguente). In fonetica articolatoria, una consonante palatale è una consonante, classificata secondo il proprio luogo di articolazione. Essa viene articolata accostando il dorso della lingua al palato, in modo che l'aria, costretta dall'ostacolo, produca un rumore nella sua fuoriuscita. La consonante palatale è inoltre molto usata nella pronuncia della lettera L. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : I suoni come ci e gi : suoni; come; Hanno suoni squillanti; Sono pari nei suoni ; Afferrare i suoni ; Un succedersi spettacolare di suoni e immagini; L uso di sei suoni diversi per altezza; Costosa come l acqua marina; Carichi come certi colori; Sostanza come l eroina; Motivetti come Tutti al mare e Tanto pe cantà; come un terreno sul quale è pericoloso camminare;

Cerca altre Definizioni