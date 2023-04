Un suo esame accerta la paternità - Cruciverba

Il test di paternità è un esame genetico che viene effettuato per accertare la paternità, cioè se un uomo è il padre biologico di un altro individuo o meno. Questo test può essere importante in vista dei diritti e dei doveri del padre. Analogamente, si può effettuare un test di maternità, pratica meno comune utilizzata in caso di una gravidanza riguardante un trasferimento dell'embrione o una donazione d'ovulo.

L'acido desossiribonucleico o deossiribonucleico (in sigla DNA, dall'inglese DeoxyriboNucleic Acid; meno comunemente, in italiano, anche ADN) è un acido nucleico che contiene le informazioni geniche, necessarie alla formazione e omeostasi degli esseri viventi attraverso la biosintesi di RNA e proteine.