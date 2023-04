Strenna, dono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strenna, dono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : REGALO

Significato/Curiosita : Strenna dono La strenna, o strenna natalizia, è un regalo che è d'uso fare o ricevere a Natale o nel periodo natalizio. Regalo di Natale è un film del 1986 scritto e diretto da Pupi Avati. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Strenna, dono : strenna; dono; Rendono neutro il nero; Se lo dividono i vincitori delle lotterie; Non credono in Dio; Rendono la vita scomoda; Ci precedono in società;

Cerca altre Definizioni