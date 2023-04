Stabilire con precisione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stabilire con precisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DETERMINARE

Significato/Curiosita : Stabilire con precisione Edoardo Toscano, detto l'Operaietto (Roma, 10 ottobre 1953 – Roma, 16 marzo 1989), è stato un mafioso italiano, uno dei boss dell'organizzazione mafiosa romana Banda della Magliana. La determinazione del costo, in economia, è il procedimento necessario per stabilire un qualsiasi costo commerciale di un bene. Nonostante venga applicato soprattutto nel grande commercio, esso può essere adattato ad ogni tipo di spesa o guadagno che riguardi la cessione di qualunque cosa a terzi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

