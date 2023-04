Stabile come la dimora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stabile come la dimora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FISSA

Significato/Curiosita : Stabile come la dimora

Dello hobbit e del signore degli anelli la città era divenuta un luogo tenebroso dalla terribile fama, dimora di un innumerevole numero di orchi e troll... La telefonia fissa è una tipologia di accesso ad una rete telefonica, in particolare una tipologia di accesso destinata all'utente finale. l'accesso alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

