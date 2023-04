Lo sposo di Euridice - Cruciverba

Nella mitologia greca, Euridice (pronuncia: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/euri'dite/; oppure, alla latina, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/eu'ridite/; in greco antico: d, Eurydíke) è una ninfa delle Amadriadi.

Orfeo (in greco antico: fe Orphéus, pronuncia: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[or.peús]; in latino: Orpheus) è un personaggio della mitologia greca, fondatore e figura chiave dell'orfismo. Si tratta dell'artista per eccellenza, che dell'arte incarna i valori eterni, ma anche di uno «sciamano, capace di incantare animali e di compiere il viaggio dell'anima lungo gli oscuri sentieri della morte». I molteplici temi chiamati in causa dal suo mito - l'amore, l'arte, l'elemento misterico - sono alla base di una fortuna senza pari nella tradizione letteraria, filosofica, musicale, culturale e scultorea dei secoli successivi.