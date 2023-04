Sono simili agli acquerelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono simili agli acquerelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TEMPERE

Significato/Curiosita : Sono simili agli acquerelli

come fissativo di acquerelli o tempere su carta. inoltre se unito a glicerina e gomma arabica favorisce la pittura ad acquerello su vetro. secondo il... In tempere verniciate – molto simili nel loro aspetto a pitture ad olio – e tempere non verniciate, dall'aspetto piatto e opaco. i colori a tempera veri...