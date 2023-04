Sono oggetto di scambio - Cruciverba

Adam Smith, talvolta italianizzato in Adamo Smith (Kirkcaldy, 5 giugno 1723 – Edimburgo, 17 luglio 1790), è stato un filosofo ed economista scozzese.

Una merce è un bene economico, naturale o manufatto, suscettibile di essere scambiato con altri beni (e si parla in questo caso di baratto), oppure contro denaro all'interno di un mercato. Non vengono definiti come merci né i beni in attesa della vendita presso i produttori né quelli presso il consumatore.