Lo sono le notti buie - Cruciverba

Le avventure di Ichabod e Mr. Toad (The Adventures of Ichabod and Mr. Toad) è un film d'animazione del 1949 diretto da Jack Kinney, Clyde Geronimi e James Algar e prodotto dalla Walt Disney Productions.

Mango, all'anagrafe Giuseppe Mango, conosciuto anche come Pino Mango (Lagonegro, 6 novembre 1954 – Policoro, 8 dicembre 2014), è stato un cantautore italiano.