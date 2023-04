Sono molto gustose al cartoccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono molto gustose al cartoccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ORATE

Significato/Curiosita : Sono molto gustose al cartoccio

Apprezzato in cucina per le carni sode, gustose e povere di lische. può essere cotto grigliato, al cartoccio, al sale o in court bouillon. viene servito... Indicatore della presenza di orate sono i resti di cozze frantumate o di ricci. negli allevamenti di cozze la presenza di orate è diffusa in quanto possono...