Un sito per chi cerca alberghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sito per chi cerca alberghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRIVAGO

Significato/Curiosita : Un sito per chi cerca alberghi Tripadvisor è un sito web statunitense di recensioni di alberghi, bed and breakfast e ristoranti, prenotazioni di alloggi e altri contenuti relativi ai viaggi. Include anche forum di viaggi interattivi ed è diffusa in tutto il mondo. Trivago è un metamotore di ricerca online tedesca che confronta prezzi di hotel, B&B, ostelli e altri tipi di strutture. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Tengono merci in deposito ; Pari in esito ; Tenaci opposito ri ebraici; Fu detto il tessito re; Il Vivaldi illustre composito re; cerca no il pelo nell uovo; cerca re di comprare o vendere; Ricerca te dai collezionisti; L angoletto che si cerca per starsene in pace; Si cerca di unirlo all utile; Classe di alberghi o ristoranti; Il centro benessere di molti alberghi ; È conditioned negli alberghi ; Il portiere degli alberghi ... in Francia fra; Le zone wellness degli alberghi ;

