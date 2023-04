Il sincero le mette in tavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sincero le mette in tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARTE

Significato/Curiosita : Il sincero le mette in tavola Elio e le Storie Tese (talvolta abbreviato in EelST o Elii) è un gruppo musicale italiano di Milano, fondato da Stefano "Elio" Belisari nel 1980. Giochi Carte – carte da gioco

– carte da gioco Carte – gioco di carte vietnamita Persone Alexander Carte – zoologo e paleontologo irlandese

– zoologo e paleontologo irlandese Anto Carte – pittore belga

– pittore belga Eric Carte – attore britannico

– attore britannico Helen Carte – impresaria teatrale britannica

– impresaria teatrale britannica Richard Carte – compositore e flautista britannico

– compositore e flautista britannico Richard D'Oyly Carte – impresario teatrale britannico

– impresario teatrale britannico Thomas Carte – storico britannico Pagine correlate Carta (disambigua) Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

